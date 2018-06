Video: Terrorist sticht auf katholischen Priester ein

Seine Hilfsbereitschaft bezahlte dieser Priester beinahe mit seinem Leben: Am Freitag mussten mehrere Touristen vor zwei aggressiven Palästinensern flüchten, eine Touristin soll von den Muslimen auch sexuell belästigt worden sein. Der Priester ließ die Menschen noch in letzter Sekunde in seinen Hof, dann schließt er das Tor.

Priest in Bethlehem Church being stabbed by a Muslim terrorist. The priest asked them to stop sexually harassing female Christian Pilgrims. In return they stabbed him and injured him badly. This is what Christians face under the PA in Bethlehem. Another reason #OneStateSolution pic.twitter.com/KJYX6ZMRpB