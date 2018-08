Video: US-Autolenker schießt Polizist nieder

Er war eigentlich nur zu schnell unterwegs – jetzt wird dem Autolenker wegen versuchten Mordes der Prozess gemacht. Wilde Story aus Pennsylvania (USA): Als Cop Seth Kelly und Kollege Ryan Seiple den Fahrer Daniel C. (22) anhalten, sieht es nach einem Routinefall aus. Doch plötzlich eskaliert die Situation und der offensichtlich betrunkene Lenker hat auf einmal eine Waffe in der Hand ...



Das Netz zeigt den dramatischen Schusswechsel (Quelle: YouTube).

Als die Cops den Fahrer verhaften wollten, wehrt sich der Lenker nach Kräften und ist auch durch einen Teaser nicht aufzuhalten. Und es kommt noch schlimmer: Daniel C. reißt sich los, rennt zu seinem Wagen, holt eine Pistole und ballert auf die Polizisten! Seth Kelly wird mehrfach getroffen und kann sich gerade noch über die Leitplanke in Sicherheit werfen. Als Rettungskräfte eintreffen, setzt das Herz des Opfers aus, doch im Spital kann der State Trooper, obwohl offiziell klinisch tot, wiederbelebt werden – er wurde in künstliches Koma versetzt.

Auch der Täter wurde angeschossen – im Spital verhaftet



Nach dem Schusswechsel konnte Täter Daniel C. flüchten, wurde jedoch später festgenommen – er war auch getroffen worden und hatte ein Spital aufsuchen müssen. Ihm wird jetzt der Prozess wegen versuchten Mordes gemacht ...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)