Vier Pitbulls zerfleischen Frau 40 Minuten lang

Terri ging vergangenen Samstag nichtsahnend die Straße entlang, als sie von einem Pitbull angesprungen wurde. Nur nach wenigen Augenblicken stürmten drei weitere Hunde hinzu und verbissen sich in der 54-Jährigen.

Zeugen sahen den Vorfall und kontaktierten die Polizei. Einer meinte: "Sie fressen sie auf!" Weiter erklärte er, dass sie wie Löwen über die Frau hergefallen seien. In Panik sagte eine andere den Beamten: "Sie bringen sie noch um!"

Schüsse auf Hunde

Die Beamten veröffentlichten nun ein Video aus der Nacht: Zu sehen ist ein Polizist, der in der Dunkelheit mit seiner Taschenlampe nach den Tieren sucht. Die Szenen erinnern an einen Horrorfilm. Vor allem, als der Beamte schließlich die blutende Frau auf der Straße entdeckt. "Sind Sie ok? Reden Sie mit mir", ruft der Polizist der 54-Jährigen zu.

Eine Antwort bekommt der Beamte zwar nicht, jedoch ruft ihm ein Augenzeuge zu, dass die Hunde schon rund 40 Minuten lang an ihr "kauen".

In dem Moment realisieren die Einsatzkräfte, dass sich die Pitbulls noch in der Nähe befinden. Im selben Moment sind Schüsse zu hören, gefolgt von einem Jaulen.

Spenden für Opfer gesammelt

Auch ein zweiter Hund wird von den Polizisten erschossen. Die zwei weiteren wurden kurze Zeit später eingefangen und in ein Tierheim gebracht.

Mittlerweile wurde auch die Besitzerin der Pitbulls ausfindig gemacht, wie "Daily Mail" berichtet. Laut ihr wären Installateure in der Wohnung gewesen. Diese hätten vergessen, das Gartentor zu schließen. So seien die Hunde entkommen. Für die Familie tue es ihr Leid.

Die Familie der 54-Jährigen steht nämlich unter Schock: Der Frau musste bereits ein Arm amputiert werden. Ärzte gehen davon aus, dass auch ein Bein entfernt werden muss. Das Opfer kämpft immer noch ums Leben.

Toris Schwester sammelt nun Spenden, um die Krankenhauskosten bezahlen zu können. Dazu sagt sie: "Sie muss sich ein Leben lang damit rumschlagen."

