Mord an Iuliana R. (15): Verdächtiger stellte sich

Wieder ist ein Teenager in Deutschland Opfer einer tödlichen Attacke geworden: In der nordrhein-westfälischen Stadt Viersen ist am Montag eine 15-Jährige in einem Park niedergestochen und tödlich verletzt worden. Ein möglicher Tatverdächtiger stellte sich später auf einer Polizeiwache.

Ein aus der Türkei stammende 25-Jährige hatte sich zuvor bei der Fahndung nach dem Täter einer Polizeikontrolle entzogen. Der Mann ist polizeilich bekannt. Seine mögliche Tatbeteiligung werde geprüft, hieß es.

Opfer und Täter kannten sich

Wie der "Express" berichtet, dürften sich der mutmaßliche Täter und Iuliana jedenfalls gekannt haben. "Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen waren Täter und Opfer offenbar gemeinsam in dem Park. Dort haben sie mit anderen Personen – die aus dem Obdachlosen-Milieu zu stammen scheinen – auf einer Bank gesessen", wird Ermittlungsleiter Ingo Thiel zitiert.

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um die 15-jährige gebürtige Rumänin Iuliana Elena R., genannt Iulia, die in Viersen lebte und dort zur Schule ging. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Ihre Eltern wurden von der Polizei laut "Bild"-Zeitung zum Tatort begleitet, dort sei die Mutter zusammengebrochen.

Opfer ist Zeugen entgegengelaufen

Ein Augenzeuge berichtet: "Wir saßen im Park, tranken unser Bier. Dann hörten wir laute Schreie." Das Opfer sei dem Mann und seiner Freundin dann entgegengelaufen. "Da fiel sie auch schon auf die Knie, uns in die Arme. Sie war blutüberströmt und mit Messerstichen übersät. Wir haben sofort die Polizei und die Feuerwehr gerufen."

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Mönchengladbacher Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Mehrere Gewaltverbrechen an Jugendliche

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere Jugendliche nach Gewaltverbrechen gestorben. Erst am Wochenende war wenige Tage nach seiner Flucht aus Deutschland der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., im Irak festgenommen worden. Der irakische Flüchtling steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben.

(red)