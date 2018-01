Volksschullehrer betreibt fremdenfeindliche Hetze

Der 37-Jährige unterrichtet tagsüber an einer Volksschule in der deutschen Hauptstadt, während er in seiner Freizeit via YouTube skurrile Verschwörungstheorien an seine User weiterverbreitet. Das weiße Europa sei bedroht, die Geschichte des Holocaust sei "voller Lügen" und den Terroranschlag auf das World Trade Center habe es niemals gegeben – so einige Ansichten des Berliners, der Grundschülern soziale Kompetenzen und die Grundtechniken der Kultur beibringen soll.

Wie der "Spiegel" berichtet, hat die Senatsverwaltung für Bildung nun Anzeige gegen den Pädagogen gestellt. Es wird vermutet, dass der Lehrer ein sogenannter Reichsbürger sein könnte. Auch wenn er selbst abstreitet, gegen die Verfassung zu sein.

Nicht der erste Vorfall

Der Berliner wurde bis auf Weiteres von seinem Dienst suspendiert. Er hatte zwei Jahre lang an jener Grundschule unterrichtet. Zuvor hatte er an zwei anderen Schulen gelehrt. An zumindest einer habe es bereits Anschuldigungen gegeben, weil er einer Klasse ein Video mit Verschwörungstheorien gezeigt haben soll.

Der Direktor der aktuellen Schule wusste von den Vorwürfen. Seines Wissens nach habe der 37-Jährige Privates und Berufliches aber immer strikt getrennt und seine Videos im Unterricht nicht gezeigt. "Wenn Herr N. im Unterricht Videos aus seinem YouTube-Kanal gezeigt hätte, wäre das für uns inakzeptabel", zitiert der "Spiegel" den Schulleiter.

Die Staatsanwaltschaft muss nun prüfen, ob der Mann gegen das Gesetz verstößt. Den Betroffenen selbst scheint die Aufmerksamkeit um seine Person jedenfalls nicht zu stören, im Gegenteil. Als Reaktion auf die Berichterstattung hat er neues Video auf seinen YouTube-Kanal, der knapp 3.700 Abonnenten zählt, hochgeladen und erklärt, dass "sein Plan voll aufgegangen" sei.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)