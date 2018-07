Auto rast in Menschenmenge

Am Mittwoch ist ein Auto in Sotschi in eine Menschengruppe gefahren. In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem das Fahrzeug mit großer Geschwindigkeit in die Menge rast. Diese hatte gerade einen Fußgängerstreifen überquert und sich aufs Trottoir begeben.

Laut der britischen Zeitung "Independent" handelt es sich um einen Unfall. Demnach sei der Fahrer am Steuer eingeschlafen. Beim Todesopfer handle es sich um einen 63-jährigen Russen. Drei weitere Fußgänger seien verletzt.

Ähnlicher Vorfall bei WM-Beginn

Die Stadt Sotschi ist einer von elf Austragungsorten der Fußball-WM in Russland. Laut der britischen Zeitung teilte die lokale Polizei mit, dass das Auto mit einer Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern aus Richtung des Stadions gekommen sei.

Am Eröffnungswochenende der Weltmeisterschaft war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein Taxifahrer fuhr in Moskau in eine Menge von mexikanischen Fußballfans und verletzte mehrere von ihnen. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus.

Update folgt...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(chi)