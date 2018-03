Mitte-rechts-Allianz um Silvio Berlusconi liegt vorn

Rechtsruck bei Neuwahlen in Italien: Laut Nachwahlbefragungen hat das Mitte-rechts-Bündnis am meisten Stimmen geholt.

Das rechte Parteienbündnis von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi liegt laut Nachwahlbefragungen bei der Parlamentswahl in Italien in Führung. Den am Sonntagabend veröffentlichten Prognosen zufolge kommt sie auf zwischen 31 und 41 Prozent der Stimmen und verfehlte damit die absolute Mehrheit.

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung ging nach ersten Prognosen als stimmenstärkste Kraft hervor. Sie erreichte zwischen 29,5 und 32,5 Prozent der Stimmen

Damit zeichnet sich wie erwartet eine schwierige Regierungsbildung ab. Der Mitte-rechts-Block des Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi dürfte zwar die meisten Sitze erringen, die absolute Mehrheit jedoch verfehlen. In der EU herrscht Sorge vor einer politischen Lähmung Italiens. Der hitzige Wahlkampf in der drittgrößten Volkswirtschaft der Währungsunion war in den vergangenen Wochen von den Themen Migration, innere Sicherheit und Wirtschaft dominiert worden.

Neues Wahlsystem

Erstmals wurde ein neues Wahlsystem angewandt, eine Mischung aus Persönlichkeits- und Verhältniswahl. Mehr als 46 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen gewesen, über die Verteilung der 630 Sitze im Abgeordnetenhaus und die 315 Senatorenposten abzustimmen.

Die Wahlbeteiligung lag nach Schließung der Wahllokale bei 72 Prozent. Dies teilte das Innenministerium laut vorläufigen Angaben mit.

(red/20 Minuten)