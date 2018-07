Waldbrände nahe Athen geraten außer Kontrolle

Ein Feuer nahe der griechischen Hauptstadt Athen ist völlig außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehr kämpft gegen die Brände, doch aufgrund der Trockenheit greift das Feuer rasch um sich. Löschflugzeuge und zig Löschfahrzeuge stehen im Einsatz, um dem Brand Herr zu werden. "Es ist das schlimmste Szenario eingetreten", so der Chef des griechischen Zivilschutzes, Giannis Kapakis, in einem TV-Interview.



Flucht, Angst, Verwüstung

In dem Gebiet, in dem der Brand tobt, befinden sich überall Ferienhäuser. Einwohner ergriffen die Flucht. Wegen der starken Rauchbildung – dunkle Rauchschwaden seien auch über Athen zu sehen – mussten auch die Autobahn und die Bahnverbindung zwischen Athen und Korinth gesperrt werden.

Derzeit herrschen in Griechenland Temperaturen um die 40 Grad. Auch starker Wind weht, weshalb sich die Löscharbeiten enorm schwierig gestalten. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras ordnete an, dass Florianis aus anderen Regionen und das Militär zur Hilfe kommen. "Meine Gedanken sind bei den Menschen und den Einsatzkräften", sagte Tsipras, der auch bekannt gab, dass Brandstiftung nicht auszuschließen sei.

Allein im Osten Athens seien bereits mehr als 100 Häuser vom Feuer beschädigt oder zerstört worden.

Immer mehr Brände in Europa geraten in letzter Zeit außer Kontrolle. Erst kürzlich hatten Feuerwehren in Schweden mit einer ähnlichen Situation zu kämpfen, "heute.at" berichtete. Ebenfalls in Lettland wüten aktuell Brände, die schon mehr als 1.000 Hektar Wald und Buschland zerstört haben sollen.

