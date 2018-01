Warum ist die Flagge auf Trumps Heli falsch herum?

Hat da etwa jemand die weltbekannte US-Flagge falsch auf den Helikopter von Präsident Donald Trump gepinselt? Auf den ersten Blick wirkt es direkt so. Doch der vermeintliche Fehler folgt einer ganz eigenen Logik.

Umfrage Flagge verkehrt herum: Hätten Sie den Grund gewusst? Natürlich, ich bin begeisterter Vexillologe.

Ja, das war mir bereits bekannt.

Keine Ahnung.

Nein, das war mir neu.

Wie auf zahlreichen Bildern der Maschine zu sehen ist (siehe Diashow oben) befinden sich die Sterne der Flagge rechts, anstatt normalerweise links. Doch Trump hat nicht etwa einen Fehler begangen. Nach dem US-Flaggenkodex sind die "Stars and Stripes" am White Hawk und auch an der Air Force One richtig angebracht.

Dort heißt es: "Bei der Darstellung der Flagge sollte das blaue Feld mit den Sternen immer in der Position der höchsten Ehre angezeigt werden." Das heißt, wenn die Flagge auf einer Person oder auf einem Fahrzeug angebracht wird, ist die Front (der Person, des Autos oder des Hubschraubers) die "Position der höchsten Ehre".

(red)