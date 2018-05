Wasserbüffel auf der Autobahn sorgen für Stau

Wie u.a. WDR berichtet, haben sich am Montagmorgen fünf Wasserbüffel auf die Autobahn verirrt und sorgten damit für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr. Die Strecke zwischen Dreieck Langenfeld und Kreuz Leverkusen musste gesperrt werden.

Die Tiere sollen am Sonntagabend von einer Weide in Leverkusen ausgebüchst sein. Von dort aus sind sie auf die Autobahn gelaufen. Die Polizei musste die A3 auf der betroffenen Strecke in beiden Richtungen sperren.

Mit zwei Lastwagen und mehreren Streifenwagen wurden die entlaufenen Rinder eingekesselt. Weil es nicht gelang, die Wasserbüffel einzufangen, musste eine Tierärztin hinzugezogen werden. Sie betäubte die Tiere. Mithilfe eines Krans der Feuerwehr Köln und eines Landwirts sollen die Büffel von der Autobahn gebracht werden.

Laut Polizei handelt es sich um zwei Kühe, zwei Kälber und einen Bullen.

