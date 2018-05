Genug von den Royals? Diese Party gruselt...

Lack, Leder, Latex – so lautet der Dresscode zur 27. Wave-Gotik-Party im deutschen Leipzig: 20.000 Fans der Schwarzen Szene tummelten sich zu Pfingsten bei der skurrilsten Party der Welt. Wer am Wochende durch die Innenstadt spazierte, kam sich teils wie auf einer Zeitreise vor. Adel in opulenten Barock-Kostümen samt Lockenperücke und weiß gepuderten Gesichtern traf auf schwarze Gothic-Klassiker mit Undercut und weißen Kontaktlinsen – cool!

Viktorianisches Picknick im Park

Tausende Anhänger tummeln sich in einem Park, dinnierte auf gedeckte Tische mit noblem Geschirr, auf denen auch Totenköpfe drapiert waren. Am Programm stehen auch Konzerte von Szenenbands sowie Führungen über Freidhöfe, Lesungen sowie ein Mittelalter-Markt – das Treffen läuft noch bis morgen.

