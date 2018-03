Wegbegleiter von Hawking trauern auf Twitter

Neben Stephen Hawking ist Neil deGrasse Tyson der zweite, große "Popstar" der Astrophysik. "Sein Tod hat ein intellektuelles Vakuum hinterlassen", twitterte Tyson. "Aber es ist nicht leer. Stellt es euch als eine Art Vakuum-Energie vor, die das Gewebe der Raumzeit durchdringt und sich jeder Messung widersetzt. Stephen Hawking, RIP 1942-2018".

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14. marts 2018

Der Physiker Brian Cox, den Hawking einst für einen Monty-Python-Sketch mit dem Rollstuhl rammte, erinnerte an das "bemerkenswerte Leben" und das wissenschaftliche Vermächtnis seines verstorbenen Kollegen. "Er sprach über den Wert und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens und der Zivilisation und hat beide enorm verbessert."

Sad to hear about Stephen Hawking. What a remarkable life. His contributions to science will be used as long as there are scientists, and there are many more scientists because of him. He spoke about the value and fragility of human life and civilisation and greatly enhanced both — Brian Cox (@ProfBrianCox) 14. März 2018

Nicht zuletzt durch seine zahlreichen Fernseh-Gastauftritte war Stephen Hawking auch in der Entertainment-Branche kein Unbekannter. So drehte er etwa für "Little Britain" einen Sketch mit David Walliams. "Danke dafür, dass du - neben all den anderen Dingen - ein großartiger Spaßvogel warst", twitterte der Comedian.

Goodbye #StephenHawking Thank you for being - amongst everything else - a great laugh. pic.twitter.com/M1d1GEsv9r — David Walliams (@davidwalliams) 14. März 2018

"Es war eine Ehre, ihn bei 'The Big Bang Theory' zu haben", hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account der Hitserie.

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 14. März 2018

Auch der "Playboy" trauert um Stephen Hawking. Via Instagram ehrte das Magazin den Verstorbenen. Es sei eine Ehre gewesen, "einen der am meisten bewunderten Köpfe der Welt", zu interviewen. Das Gespräch fand 1990 statt.

