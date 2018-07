Wegen Hitze! Bier-Engpass in Deutschland

Die heissen Temperaturen erfordern, dass wir unseren Körpern mehr Flüssigkeit zuführen. In Deutschland wird offenbar aber lieber zur Bier-, statt zur Wasserflasche gegriffen. Der Durst ist offenbar so groß, dass es nun einen Bierengpass gibt.

Umfrage Wie mögen Sie das Wetter am liebsten? Sonnig und warm.

Kühl und nass.

Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein.

Am liebsten sind mir Minusgrade.

Ab 30 Grad ist es perfekt.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Grund: Es werden so viele Flaschen gekauft, dass den Brauereien das nötige Leergut fehlt, um wieder neues Bier abzufüllen. Jetzt ruft die Bierbranche dazu auf, leere Kästen – inklusive Flaschen – möglichst schnell wieder zu retournieren.

Die Bochumer Brauerei Fiege appelliert via Facebook an die Konsumenten, sie sollen das Leergut noch schnell abgeben, bevor sie in die Sommerferien fahren. Nach dem Motto: Erst Pfand, dann Ferien!

Grundsätzlich gilt natürlich: Zu viel Alkohol belastet gerade an heißen Tagen den Kreislauf und steigert den Wasser- und Salzverlust. Daher ist es besser, Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)