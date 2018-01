Mann wegen Whatsapp-Nachricht im Gefängnis

Yaseen K. (29) arbeitete mit seiner Frau Robyn für einige Zeit in Dubai für eine Immobilionfirma. Weihnachten wollten sie in ihrer Heimat, in London, verbringen. Daraus wurde jedoch nichts.

Haft wegen Whatsapp

Kurz vor ihrer Rückkehr bekam es der Brite jedoch mit dem Gesetz zu tun: Das Paar kaufte einen VW für umgerechnet knapp 7.000 Euro. Als Yaseen herausfand, dass der Wagen eigentlich schrottreif war, schrieb er dem Händler in einem Wutanfall eine Whatsapp-Nachricht. Der Tenor: "Wie kannst du ruhig schlafen?"

Er selbst dachte sich nicht viel dabei und hätte die Sache beinahe vergessen. Doch kurz vor dem Flug zurück nach London wurde das Paar auf dem Flughafen aufgehalten. Der Brite wurde auf der Stelle verhaftet.

Nach drei Wochen aus dem Land geworfen

Drei Wochen lang wurde der 29-Jährige in ein Gefängnis in Dubai gesperrt. Gegenüber der "Sun" berichtet Yaseen, dass die Zustände "ein Albtraum" waren: "Ich wurde entsetzlich behandelt – nur wegen einer Whatsapp-Nachricht."

Eine Sprecherin des Interessenverbandes meinte dazu, dass dies nicht unüblich sei: Dubai hätte sehr strenge Regeln, was die Cyber Kriminalität betrifft. Einige Personen sollen diesen Gesetzen bereits zum Opfer gefallen sein.

Nach seinem Aufenhalt hinter Gittern wurde Yaseen abgeschoben. Der Brite erhielt noch zusätzlich eine Strafe von über 1.000 Euro. Die britische Botschaft betrachtet der 29-Jährige als "unnütz" – diese hätte ihm nämlich gar nicht geholfen.

