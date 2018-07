Welpe rettet Frauerl, wird von Schlange gebissen

Paula Goodwin ging in Anthem (US-Bundesstaat Arizona) mit ihren zwei Golden Retriever spazieren. Sie übersah dabei eine Klapperschlange und stieg beinahe auf sie drauf – Lebensgefahr! Denn die blitzschnellen Klapperschlangen gelten als aggressiv, ihr Gift kann tödlich sein.

Doch Welpe Todd sah das Reptil in letztem Moment und sprang Paula vor die Füße. So verhinderte er, dass sie auf die Schlange trat, wurde aber selbst zum Opfer. Die Klapperschlange biss den süßen Hund ins Gesicht, sein Gesicht schwoll an.

Paula brachte ihn sofort in ein Tierspital, wo er Gegengift bekam. Er überlebte und dürfte in wenigen Tagen wieder vollkommen der alte sein. "Mein heldenhafter Welpe Todd hat mich gerettet", sagte Paula stolz.

(red)