Irrer Weltrekordversuch mit 180-PS-Bobby-Car

Innerhalb von 2,3 Sekunden soll das umgebaute Kinderspielzeug von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigen. Mit diesem wahnwitzigen Gefährt will der Deutsche Dirk Auer einen Weltrekord aufstellen.

Dazu muss er 400 Meter mit mindestens 109 Stundenkilometern zurücklegen. Drei Düsenturbinen mit insgesamt etwa 180 Pferdestärken sollen den nötigen Schub liefern.

Und wie bremst man so ein Geschoss? "Das mach ich nachher mit den Schuhen", erklärt der Adrenalinjunkie: "Ich brems' von 150, 120 einmal runter, dann kann man die schon wegschmeißen."

Derzeit sind die Vorbereitungen noch in vollem Gange. Der tatsächliche Rekordversuch soll am 5. August am Flughafen Bottrop-Kirchhellen über die Bühne gehen.

