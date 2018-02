Wertverlust dieses Ferrari beträgt über 200.000 Euro

"Kleiner Ursache – große Wirkung", schreibt die deutsche Polizei in ihrer Meldung zum Unfall eines 30-Jährigen. Der Deutsche mit Wohnsitz in Monaco ruinierte in der Nacht auf Freitag auf der A5 bei Efringen-Kirchen (D) seinen knallgelben Ferrari. Der Luxusbolide mit einem Neuwert von rund einer halben Million Euro ist jetzt mindestens 200.000 Euro weniger wert, berichtet die Polizei weiter.

Der Fahrer verlor auf nasser Fahrbahn von Basel kommend um 1.40 Uhr morgens die Herrschaft über den Ferrari. Die Polizei nimmt an, dass er zu schnell unterwegs war. Man könne es aber nicht beweisen, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Der Sportwagen krachte in der Folge in die linke Leitplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Fahrer überstand das Unglück unverletzt, sein 35-jähriger Beifahrer erlitt hingegen eine Gesichtsverletzung. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Bolide musste abgeschleppt werden. An drei beschädigten Leitplanken entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

(lha)