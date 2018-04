Frau (29) beim Maibaum-Aufstellen erschlagen

Das Drama trug sich am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Wettelsheim im deutschen Bayern zu. Zum traditionellen Maibaum-Aufstellen versammelte sich beinahe die gesamte Ortschaft in der Marktstraße. Beim Aufrichten des Baumes brach plötzlich die Spitze ab.

Von der herunterfallenden Baumspitze wurden laut Polizei eine 29-jährige Frau am Kopf und ein dreijähriger Bub im Brustbereich getroffen.

"Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation durch einen Notarzt noch vor Ort ihren Verletzungen erlag", teilt

das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Aussendung mit. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Das Kleinkind wurde indes in ein Krankenhaus eingeliefert. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Buben war zunächst nichts Näheres bekannt.

