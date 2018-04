Tornado-Unwetter verwüstet Cote d'Azur

Während in Österreich alle bei sommerlichen Temperaturen auf ein sehr seltenes Wetterphänomen warten – in der Nacht auf Freitag den 13. holt uns der "Blutregen" ein – versinkt die sonst so sonnige Cote d’Azur im Winterchaos.

Im französischen Department Alpes-Maritimes ist aktuell wirklich die Hölle los: Stürme fegen über die Küste, bringen Hagelschauer mit sich und die Behörden warnen vor Überschwemmungen und Lawinen. Sogar ein Mini-Tornado wurde gesichtet.

Nos images des dégâts causés par la tornade qui a traversé Villeneuve-Loubethttps://t.co/I9fmqvnLeC pic.twitter.com/JRtVXkuoGM — Nice-Matin (@Nice_Matin) 12. April 2018

Ein "klimatisches Phänomen, das an einen Tornado erinnert", habe gegen drei Uhr früh im Küstenort Villeneuve-Loubet zwischen Cannes und Nizza eine mehrere hundert Meter lange Schneise gezogen, berichtet das Portal "Nice Matin" am heutigen Donnerstag.

Mini tornade ou trombe marine à Villeneuve Loubet cette nuit , de gros dégâts à voir sur @CNEWS pic.twitter.com/ix8tMNYwTF — frank triviaux (@FTX06) 12. April 2018

Wenige Stunden später wurden die Hügel um Nizza von Hagelkörnern und Graupelschauern bombardiert. Die Kommunalbehörde ordnete als Vorsichtsmaßnahme die Schließung von sämtlichen Parks und Gärten der Stadt an. Auf einer Höhe von über 1.000 Metern sind zahlreiche Straßen aufgrund heftiger Schneefälle nicht passierbar.

In Cannes und anderen Gemeinden werden derweil die Pegelstände der örtlichen Fließgewässer genau im Auge behalten, mehrere Straßen an ihren Ufern wurden gesperrt.

In Folge der Wetterkapriolen kam es in zahlreichen Gebieten zu Stromausfällen. Hunderte Haushalte waren vor allem im Bergort Isola und der Gemeinde La Colle-sur-Loup betroffen. Gegen Mittag konnte der Energieversorger die Probleme großteils wieder beheben. Bis zum späten Abend werden die Reparaturmaßnahmen aber noch andauern.

(red)