Bub (7) am Schulweg von Müllabfuhr überrollt

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagmorgen auf dem Weg zur Schule. Ein Siebenjähriger war kurz vor 8 Uhr mit seinem Fahrrad und in Begleitung seines Vaters in Köln unterwegs, als er laut Polizeiangaben von einem abbiegenden Müllwagen erfasst wurde. Das Kind war sofort tot.

Der Vater des Buben als auch die Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) standen unter Schock und wurden seelsorgerisch betreut.

Stadt in Trauer

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch. AWB-Geschäftsführer Peter Mooren ließ einem Bericht des "Kölner Express" zufolge sein aufrichtiges Beileid ausrichten und gab bekannt, die Unfallerhebungen unterstützen zu wollen: "Wir sind sehr bestürzt und betroffen, unsere Gedanken gelten der Familie. Wir unterstützen die Polizei selbstverständlich bei den Ermittlungen, denn auch wir möchten genau wissen, wie es zu dem Unfall kam."

Kölns Bürgermeisterin, Henriette Reker, kondolierte ebenfalls via Twitter. "Die Nachricht über den Tod eines kleines Kindes, das heute in Widdersdorf durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, hat mich tief bestürzt und traurig gemacht."

HR kondoliert den Angehörigen des Kindes, welches heute morgen bei einem Verkehrsunfall in Widdersdorf ums Leben gekommen ist. TR pic.twitter.com/kd4o1R2V0m — Henriette Reker (@HenrietteReker) 28. Mai 2018

