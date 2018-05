Wie sollte man reagieren, wenn Hunde angreifen?

Drei Passanten und zwei Polizisten wurden Nahe des Münchner Hauptbahnhofs von einem Rottweiler angefallen, das Tier wurde von der Polizei erschossen. Schwer wiegen die Vorwürfe gegen die Besitzerin des Hundes. Sie steht im Verdacht, das Tier mit Absicht losgelassen zu haben.

Umfrage Wurden Sie schon einmal von einem Tier gebissen? Ja, schon öfter 20 % 20 % Nein, noch nie! 42 % 42 % Ja, ist schon mal vorgekommen 38 % 38 % Insgesamt 353 Teilnehmer

Wie reagiert man am Besten in solch einer Situation? Was ist zu tun, wenn man einem aggressiven Hund gegenübersteht. In unserem Video gibt eine Hundetrainerin Antworten auf diese Fragen und erklärt, wie man die Situation zu entschärfen versuchen kann.

(red)