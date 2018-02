Wieder Schüsse an Schule in den USA gemeldet

Die Lage am Highline College in Des Moines war unübersichtlich. Schwer bewaffnete Polizeieinheiten hatten die Umgebung der Schule abgesperrt, die Schulleitung selbst warnte Studenten und Mitarbeiter: ""Dies ist keine Übung. Türen schließen, Fenster schließen. Die Polizei durchkämmt den Campus. Komm nicht auf den Campus, wenn du unterwegs bist. Weitere Details folgen."

Bildstrecken Amokschütze von Florida Tödlicher Amoklauf an High School in Florida Amoklauf in Florida



An einer Schule im US-Bundesstaat Florida hat ein Täter am 14. Februar 2018 um sich geschossen und dabei 17 Menschen getötet. 14 Verletzte werden in Spitälern behandelt. Drei von ihnen sind in kritischem Zustand.



Der mutmaßliche Täter konnte mit leichten Verletzungen festgenommen werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen ehemaligen Schüler. Der 19-jährige Schütze müsse sich wegen Mordes in 17 Fällen verantworten, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Das Kent Police Department twitterte, dass es eine große Polizeipräsenz in der Schule gab. Die Renton Police Department erklärte wiederum, dass es Zeugenmeldungen zu Schüssen gab, die bisher aber nicht bestätigt werden konnten. Den Personen am Campus wurde aber geraten, sich auf einen Parkplatz in der Nähe in Sicherheit bringen sollten.

In sozialen Netzwerken fanden sich auch Texte von angeblichen Schülern des College. Gleich mehrere Personen berichteten von Schüssen, sechs bis acht sollen gefallen sein. Nach rund zwei Stunden meldete die Polizei, dass keine Spuren von Schussabgaben oder gar Verletzte gefunden wurden. Die Ermittlungen laufen aber weiter.

Erst am Valentinstag hatte ein Schulamoklauf Florida geschockt. Nikolas Cruz soll an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida 17 Menschen erschossen, Dutzende schwer verletzt.

Highline Community College is currently in lock down. Large police presence around school and along Pacific Hwy. S. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tf8t1nhL87 — Kent Police (@kentpd) 16. Februar 2018

#BREAKING Highline College still in lockdown. Search for source of shots fired report. #komonews pic.twitter.com/ODgi5H0NWP — Keith Eldridge (@KeithKOMO4) 16. Februar 2018

#BREAKING police are going car to car still looking for source of possible gunfire. #komonews pic.twitter.com/MiHJqPcjCi — Keith Eldridge (@KeithKOMO4) 16. Februar 2018

#BREAKING SWAT team gearing up. Don’t yet known status of bldg to bldg search. #KOMONews pic.twitter.com/jJgX6GVwtQ — Keith Eldridge (@KeithKOMO4) 16. Februar 2018

#BREAKING SWAT team going into Highline College. Still no confirmation of actual shots fired. Chasing down rumors of fireworks. #KOMONews pic.twitter.com/I6B17cBgJp — Keith Eldridge (@KeithKOMO4) 16. Februar 2018

(red)