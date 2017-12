Wildschwein lässt in Pool ordentlich die Sau raus

Was für eine Schweinerei! Wie die Polizei Otzberg in Südhessen am Mittwoch erklärte, ging bei ihnen ein nicht gerade alltäglicher Hilferuf ein.

Die Bewohnerin eines Hauses alarmierte die Polizei, weil ein Wildschwein ohne Erlaubnis in den Garten eingebrochen und im Schwimmbad gelandet war.

Die Polizei nahm den Vorfall äußerst ernst und informierte den Jagdpächter. Doch noch bevor dieser zur Tat schreiten konnte, hatte das Tier den Pool bereits wieder verlassen.

Zuvor sei das Schwein aber noch etliche Runden im Pool geschwommen, so die Polizei. Das Tier hatte nach dem kurzen Bad vermutlich über mehrere benachbarte Gärten das Weite gesucht.

"Das Pool sah aus wie Sau"

Die Fahndung nach dem ungewollten Badegast verlief laut Polizei bisher ohne Erfolg. Das Tier hinterließ am Pool eine ordentliche Schweinerei.

"Der Pool sah aus wie Sau", zitiert "Tag24" eine Polizeisprecherin. So soll das Tier nicht nur die Abdeckfolie zerstört und das Wasser verdreckt haben, sondern auch am Beckenrand einen Schaden hinterlassen haben.

(wil)