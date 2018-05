Putin kommt am 5. Juni nach Wien

"Ich betrachte es als meine Aufgabe und als meinen Lebenssinn, mein Möglichstes für Russland zu geben, in der Gegenwart und in der Zukunft", erklärte Russlands alter neuer Präsident Wladimir Putin. Er legte am heutigen Montag zum vierten Mal im Moskauer Kreml den Amtseid auf einer goldverzierten Ausgabe der russischen Verfassung ab.

Das neue Auto von Wladimir Putin: Es heißt Kortezh (Gefolge, Geleit) (Bild: picturedesk.com/APA) Das neue Auto von Wladimir Putin: Es heißt Kortezh (Gefolge, Geleit) (Bild: picturedesk.com/APA)

In einer kurzen Rede bedankte er sich bei den Wählern, die sich zu großer Mehrheit – Putin hatte im März 76,6 Prozent der Stimmen erhalten – für eine Fortsetzung seiner Regentschaft ausgesprochen hatten.

Unter das Publikum mischte sich alles was in Russland Rang und Namen hat. Doch ein Gast verwundert: Der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde ebenfalls im Kreml gesichtet. Und das nicht in irgendeinem Winkel, sondern gleich in der ersten Reihe, direkt neben Russen-Premier und Putin-Vertrautem Dmitri Medwedew.

In der ersten Reihe neben Medwedew: Gerhard Schröder #putin pic.twitter.com/zQbYoW1Qnb — Christina Hebel (@hebelowski) 7. Mai 2018

Der Terminkalender für die nächste Amtszeit ist auch schon wieder voll gepackt. Am 18. Mai wird Putin zu einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sotschi erwartet. Und: Eine seiner ersten Auslandreisen führt den russischen Präsidenten nach Österreich. Am 5. Juni soll Putin nach einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti nach Wien kommen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)