Wolf attackiert zwei kleine Kinder in Polen

Die Wolf-Attacke ereignete sich am 26. Juni in der Gebirgslandschaft Bieszczady. Unweit der Grenze zur Slowakei und Ukraine, im Ort Przyslup, griff das wilde Tier zunächst ein acht Jahre altes Mädchen an.

Kurz darauf wurde der Wolf nahe des ersten Vorfalles gesichtet - und wieder biss er zu. Diesmal wurde ein 10-jähriger Bub verletzt. Die Eltern der Kinder konnten das wildgewordene Tier zwar noch verjagen, dennoch kamen beide verletzt in Krankenhäuser. Inzwischen wurden die Kinder wieder in häusliche Pflege entlassen.

Jäger erschoss Wolf



Das Umweltministerium hatte nach den Vorfällen den aggressiven Wolf zum Abschuss freigegeben. Ein Jäger erschoss ihn nur wenig später. Doch nun stellt sich die Frage, warum das wilde Tier den Menschen so nah gekommen war. Viele meinten, es könne sich auch um einen Hund handeln, oder eine Kreuzung aus beiden. Eine genaue DNA-Untersuchung soll darüber nun Aufschluss geben.

Wolf attackierte bereits im Juni



Die Wochenzeitung "Tygodnik Sanocki" berichtete bereits im Juni von einem Wolf-Angriff auf eine Touristen in Weltlin. Auch sie wurde damals verletzt, wenngleich nicht so schlimm wie die beiden Kinder in Przyslup.

In einem Video (siehe oben) ist zu sehen, wie der Wolf den Menschen in Wetlin nahe kommt. Es ist laut Medienberichten sehr wahrscheinlich, dass es sich um das gleiche Tier handeln dürfte. Für Wölfe ist so ein Verhalten eigentlich äußerst selten, da sie als scheu gelten und den Menschen in der Regel meiden.

WWF mahnt, keine Panik zu verbreiten



Wölfe stehen seit 1998 in Polen unter Artenschutz. Derzeit leben etwa 1400 im Land - die Naturschutzorganisation WWF Polska warnt nun aber vor Panikmacherei. Seit mehreren Jahren seien keine Menschen von Wölfen attackierte worden. "Es ist ein absolut untypisches Verhalten für einen gesunden Wolf", so ein Sprecher der Organisation.



(mz)