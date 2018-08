Im eigenen Garten 01. August 2018 14:27; Akt: 01.08.2018 14:27 Print

46-Jährige findet ihre Katze an Baum aufgehängt

Schrecklicher Fund in Deutschland: Eine Frau fand in ihrem eigenen Garten ihre tote Katze. Die Samtpfote wurde an einem Baum aufgeknüpft.