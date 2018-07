YouTube-Stars stürzen in Wasserfall – tot

Ryker Gamble, Alexey Lyakh und Megan Scraper sind im Shannon Falls Provinical Park in British Columbia (Kanada) ums Leben gekommen. Gamble und Lyakh galten auf YouTube als einflussreiche und berühmte Reise-Vlogger. In ihrem Kanal "High on Life" berichteten sie gemeinsam mit zwei weiteren Freunden regelmäßig von ihren Abenteuern auf der ganzen Welt und zeigten sich bei waghalsigen Stunts.

Freundin stürzte, Duo wollte sie retten

Die Tragödie dürfte am Dienstag ihren Anfang oberhalb eines 335 Meter hohen Wasserfalls genommen haben. Scraper versuchte zu schwimmen, rutschte aus und fiel einige Meter in die Tiefe. Gamble und Lyakh wollten ihre Begleiterin vor dem Schlimmsten bewahren, stürzten dann aber zu dritt über die Kante und rund 30 Meter ab. Alle drei kamen dabei ums Leben. Die Leichen wurden erst spätabends mit Hilfe einer Unterwasserkamera gefunden und am Mittwoch geborgen.



(Freunde veröffentlichten einen Nachruf auf YouTube.)

Die Reisevlogger aus Vancouver (Kanada) hatten in der Vergangenheit auch für Kontroversen gesorgt. So verließen sie den erlaubten Weg durch den Yellowstone Nationalpark für ihre Videoproduktion und mussten dafür sieben Tage ins Gefängnis. Scraper, die auf Instagram als "mindythelion" 173.000 Fans hat, ist kein festes Mitglied der Gruppe, trat aber wiederholt in deren Videos auf. Derzeit wird ermittelt, ob die YouTuber zum Zeitpunkt der Tragödie gerade ein Video drehten.

