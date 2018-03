YouTuberin erschoss unabsichtlich ihren Freund

Das junge Paar Monalisa Perez und Pedro Ruiz machte im Sommer 2017 traurige Schlagzeilen. Die YouTuber wollten einen besonders gefährlichen "Stunt" drehen und damit einem Hit im Netz landen. Der 22-jährige Ruiz überredete seine damals 19-jährige Freundin dazu, aus knapp 30 Zentimeter Entfernung auf ihn zu schießen in der Annahme, dass ein dickes Lexikon die Kugel stoppen würde. Er habe das zuvor mit einem anderen Buch getestet, hatte er zumindest seiner Freundin versichert.

Noch am Tag des Drehs kündigte Perez via Twitter das Video an. Der Stunt ging allerdings daneben, die Kugel durchschlug das Buch und traf den jungen Mann. Er wurde dabei tödlich verletzt, "heute.at" berichtete von dem tragischen Vorfall.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈