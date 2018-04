Kroaten schlagen sich vor Imbiss-Stand blutig

Nach einer langen Party-Nacht entschieden sich Feiernde für einen kleinen Snack bei einem Imbiss im kroatischen Stadtteil Sesvete. Wie ein Überwachungsvideo zeigt, ging es vor dem Stand aber alles andere als gemütlich zu.

Erst Schlag, dann Kopfstoß

Zwei Männer gerieten augenscheinlich in eine kleine Diskussion. Ein glatzköpfiger Mann in Lederjacke sprach einen sitzenden Gast immer wieder an, dieser zuckte jedoch immer wieder mit den Schultern. Der Mann fühlte sich letztendlich von seinem Gegenüber so sehr provoziert, dass er einfach zuschlug.

Anstatt sich zu wehren, packte der Getroffene den glatzköpfigen Mann und versuchte ihn offenbar so zu beruhigen. Das klappte jedoch nicht: Der Mann in der Lederjacke verpasste ihm noch einen Kopfstoß.

Vom Tyrann zum Opfer

Der Verprügelte geriet ins Taumeln, als plötzlich ein weiterer Mann auftaucht. Der Herr in der blauen Jacke versuchte die Situation zu schlichten und hielt die zwei Streithähne auseinander. Als es den Anschein hatte, dass sich die Lage beruhigt hatte, warf der Mann mit der Glatze dem Streitschlichter aber neue Beleidigungen an den Kopf. Von einer Sekunde auf die andere wird der Tyrann zum Opfer: Der Mann in der blauen Jacke verpasste dem Glatzkopf mehrere Faustschläge und ging dann einfach davon.

Kurios: Der zuvor Verprügelte ging zu seinem Schläger und erkundigte sich offenbar, ob es ihm gut gehe. Doch anstatt das Kriegsbeil zu begraben, holte der Mann in der Lederjacke nochmal aus - sein Schlag ging diesmal aber daneben.

Die Schlägerei fand bereits am 24. März statt, wurde aber erst jetzt auf der Videoplattform "LiveLeak" hochgeladen.

(slo)