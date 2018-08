Zahlreiche Tote bei zwei Flugzeugabstürzen

Im Kanton Nidwalden ist am Samstagmorgen ein Flugzeug abgestürzt. Vier Menschen sind ums Leben gekommen. Sichtlich schockiert meldet eine Leser-Reporterin, wie sie während des Blumengießens Zeugin eines Flugzeugabsturzes geworden sei. "Ich zittere jetzt noch. Ich habe gerade gesehen, wie ein Flieger herunterkommt", berichtet sie.

Der weiß-blaue Flieger sei direkt in den Wald getrudelt, "dann gabs eine Stichflamme und dann kam der schwarze Rauch". Bei den Todesopfern handelt es sich laut der Kantonspolizei Nidwalden um eine Familie mit zwei Kindern aus der Region. Der Absturz ereignete sich am Samstagmorgen kurz vor 10 Uhr im Gebiet Renggpass oberhalb von Hergiswil. Der Sachschaden ist enorm.

Zerstört und ausgebrannt

Um zur Absturzstelle zu gelangen, musste zuerst das Feuer, das sich in dem bewaldeten Gebiet ausgebreitet hatte, mit einem Helikopter gelöscht werden. Die Einsatzkräfte fanden das Flugzeug total zerstört und ausgebrannt vor. Laut Lorenz Muhmentaler von der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden ist eine Zuordnung der Funde im Moment schwierig, weil das Flugzeug vollständig ausgebrannt ist. Wie viel Zeit die Identifizierung der Opfer in Anspruch nehme, könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzen.

Die Leserreporterin beschreibt den Flieger als kleines Motorflugzeug. "An diesen Hang kommt man nur schwer und es brennt immer noch", sagt sie. Infolge des Absturzes brannte es im Umland, Rega, Feuerwehr, Polizei und Löschhelikopter seien im Einsatz. Die Ursache des Absturzes wird durch die Bundesanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Sust, der Staatsanwaltschaft Nidwalden sowie der Kantonspolizei Nidwalden ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

"Tante Ju" stürzt am Piz Segnas ab

Am Piz Segnas oberhalb von Flims ist wiederum ein Flugzeug der Ju-Air abgestürzt. Beim betroffenen Flugzeug handelt es sich um eine mehrplätzige Maschine der Ju-Air, bekannt unter dem Spitznamen "Tante Ju". Angaben zu möglichen Opfern machte die Polizei nicht. Auch zur Unglücksursache ist bislang nichts bekannt. An Bord haben 17 Gäste und zwei Piloten und eine Flugbegleiterin Platz. Da die Reise laut "Blick" ausgebucht war, könnte die Zahl der Todesopfer also bei 20 liegen.

Piloten und Aviatikexperten können nicht ausschließen, dass die hohen Temperaturen zum Absturz geführt haben könnten. "Warme Luft ist dünner. Solche Bedingungen beeinträchtigen die Leistung der Maschine", so ein Pilot im "SonntagsBlick". Die Absturzstelle befindet sich auf der Westflanke des Piz Segnas auf 2540 Meter über Meer. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) verhängte eine Luftraumsperre für das Gebiet.

