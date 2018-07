Zieht sich Putin heute das Kroatien-Trikot an?

Sie hat es wieder getan: Bevor das Spiel zwischen Kroatien gegen Frankreich angepfiffen wird, wollte sich Wladimir Putin mit den Staatschefs der jeweiligen Länder treffen.

Umfrage Wer krönt sich im Finale der WM 2018 zum Weltmeister? - Frankreich

- Kroatien

- Mir doch egal

Während es zu einem netten Gespräch zwischen ihm und Emmanuel Macron gab, überraschte die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic mit einem Geschenk an Putin. Sie überreichte ihm ein kroatisches Trikot mit seinem Namen auf dem Rücken.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kroatin die rot-weiß-karierten Shirts an Politiker verschenkt. Kurz zuvor bekamen beim Nato-Gipfel in Brüssel sowohl US-Präsident Donald Trump als auch die britische Premierministerin Theresa May ein Trikot des kroatischen Teams.

Katar ist als nächstes dran

Bevor sich Putin mit Macron und Grabar-Kitarovic traf, übergab der russische Präsident symbolisch die Geschäfte an den Emir von Katar. Der Wüstenstaat wird die Weltmeisterschaft 2022 als nächstes ausrichten. Gleichzeitig bot Putin Scheich Tamim bin Hamad al-Thani Hilfe an: "Wir sind jederzeit bereit, die Erfahrungen zu teilen, die wir gesammelt haben."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)