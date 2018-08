Zu dick, Maskottchen bleibt im Lift stecken

Es war so eine schöne Idee: Die Shopping Mall in Shanghai brauchte unbedingt ein bisserl Werbung und was passte das besser als ein niedliches Maskottchen? In China, im Land der Pandas, kam natürlich nur ein Riesen-Panda in Frage – im Plüsch-Monstrum lief ein (armer) Kerl ab sofort im Einkaufszentrum auf und ab. Doch es gab ein paar kleine Probleme, oder eher sehr große, wie lustige Videos im Netz zeigen ...



Nichts geht mehr: Der Panda im Fahrstuhl (Quelle: YouTube).

Der Haken: Das Panda-Maskottchen war für die Mall zu groß! Folge: Das liebenswerte Vieh kam kaum in den Fahrstuhl des Einkaufszentrums, blieb dann stecken und musste von Kunden befreit werden – peinlich!

Auch auf der Rolltreppe wurde es nicht besser: Wie ein normaler Mensch passte der PR-Panda überhaupt nicht auf die Treppe, nach einigen Versuchen klappte es dann, allerdings musste er eingezwängt und seitlich stehen. Die Kunden lachten – so demütigend!

Wir der Panda jetzt verkleinert oder die Shopping Mall vergrößert?

Ob der Panda jetzt verkleinert oder – in China durchaus denkbar – das Einkaufszentrum wegen des Maskottchens vergrößert wird, ist nicht bekannt. Immerhin hat die Mall ihr Ziel erreicht: Der Panda und seine Hoppala-Auftritte wurden weltweit bekannt ...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)