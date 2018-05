Zuckerwatte und Burger: So lief die Hochzeitsparty

Nach der offiziellen Traum-Zeremonie in der St. George's Chapel in Windsor, feierte das frisch gekürte Paar mit 200 Gästen um Frogmore House. Für die Party schlüfte Meghan Markle aus ihrer Givenchy-Robe und in ein Kleid der britischen Designern Stella McCartney. Neben Familienmitgliedern und den engsten Freunden, waren auch Stars eingeladen. Einer davon: Elton John. Er beglückte Harry und Meghan auf der Party mit einem Medley seiner beliebtesten Songs - "Your Song", "Tiny Dancer", "Circle of Life", und "I'm Still Standing", berichtet der Stern.

Bruder William rächte sich mit Ansprache an den kleinen Bruder

Bevor Elton John auftrat, schnappte sich Prinz Harry ein Mikro und fragte seine Gäste: "Kann hier irgendwer Klavier spielen?". Nach der Einlage von Elton John folgte ein gesetztes Essen, als Mitternachtssnack gab es Burger und Zuckerwatte. Dann folgte Williams Rede, die laut "Daily Mail" unanständig gewesen sein soll – als Rache an die Ansprache, die Prinz Harry bei seiner Hochzeit mit Kate gehalten hatte. Brautvater Charles erzählte in seiner Rede, dass er Harry, als dieser noch ein Baby war, die Windeln wechselte und ihm die Flasche gab. Er sei stolz, was aus seinem Sohn geworden ist.

Afterparty nach der Hochzeitsparty

Nachdem ein DJ das Partyvolk im Frogmore House zum Tanzen gebracht hatte, soll eine kleinere Gruppe der Gäste noch weiter gezogen sein. Im Promi-Hotspot "Chiltern Firehouse" in London soll bis in die Morgestunden weiter gefeiert worden sein – Meghan und Harry sollen da aber nicht mehr dabei gewesen sein.

Die besten Bilder der Royalen Hochzeit:

Die spannendsten News zur Royal Wedding:

