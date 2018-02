Zwei Personen auf offener Straße in Zürich getötet

Kurz nach 14.30 Uhr wurde der Stadtpolizei Zürich gemeldet, dass in der Lagerstrasse Schüsse gefallen seien. Die ausgerückten Rettungskräfte trafen vor Ort auf eine tote und eine schwerverletzte Person, die später ihren Verletzungen erlegen ist.

Zwei Personen verstorben nach Gewaltdelikt an der #Lagerstrasse. Die Situation ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. ^sa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 23. Februar 2018

Laut ersten Erkenntnissen geht die Stadtpolizei Zürich beim Gewaltdelikt an der Lagerstraße von einem Beziehungsdelikt aus. Ein 38-jähriger Mann hat mehrmals auf eine 35-jährige Frau geschossen und richtete sich danach selbst, wie die Stadtpolizei am Freitagabend mitteilt. Beide Personen haben eine italienische Staatsbürgerschaft. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich geführt.

Beim Opfer handelt es sich um eine UBS-Mitarbeiterin. "Wir trauern um eine Mitarbeiterin der UBS, die heute im Rahmen einer privaten Auseinandersetzung vor unserem Gebäude Europaalee 21 in Zürich zu Tode gekommen ist", heißt es in einem Schreiben an die Mitarbeiter, das dem "Blick" vorliegt.

Pistole neben Totem

"Wir haben fünf Schüsse gehört, als wir im Schulzimmer saßen", sagen Zeugen zu "20 Minuten". Als sie aus dem Fenster geschaut haben, hätten sie zwei Personen regungslos am Boden vor der UBS-Geschäftsstelle gesehen. Neben einer Person sei eine Pistole gelegen. Die beiden Personen seien zugedeckt worden, eine davon habe man versucht, zu reanimieren.

Ein Mann, der auf dem Gehweg geraucht habe, sagt, dass er den Schüssen des Täters "ausweichen musste". Ein anderer Augenzeuge berichtet, dass er sich mit anderen Personen auf der Toilette versteckt habe, als die Schüsse fielen. Noch ist unklar, wo sich der Täter und das Opfer vor den Schüssen aufhielten. Eine Frau berichtet, dass sich die beiden vorher im Kaffee direkt neben der UBS-Geschäftsstelle aufgehalten und sich demnach gekannt hätten.

Zeugen vor Ort (Kommilitonen) berichten von einem Mann, der einen anderen mit einer Schusswaffe getötet hat und dann sich selber gerichtet hat.— grk (@xgyrosx) 23. Februar 2018

...da sind soeben 2 Personen offenbar angeschossen (oder erschossen?) worden vor der UBS an der Europaallee - gleich vis-à-vis von unserem Büro. WTF? So surreal das Ganze...— Stefan Lienhard (@lienu) 23. Februar 2018

(wed/jen/tam)