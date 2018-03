Vorfall in Tel Aviv 28. März 2018 14:42; Akt: 28.03.2018 14:44 Print

Zwei Flieger krachen am Flughafen zusammen

Am Mittwochmorgen wurde am Flughafen Tel Aviv ein Horror-Szenario wahr: Zwei Flieger krachten ineinander. Glücklicherweise befanden sich die Passagiere noch am Boden.