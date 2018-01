Zwei Leichen in Garage eingemauert entdeckt

Elfriede (66) und Peter P. (70) galten seit Mitte Dezember als vermisst. Das Pärchen aus Schnaittach nahe Nürnberg war spurlos verschwunden. Am Montag entdeckten Polizisten die zwei Leichen, eingemauert in der Garage des Hauses.

Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Der Sohn (25) der Ermordeten und dessen 22-jährige Lebensgefährtin stehen unter dringendem Tatverdacht. Sie wurden festgenommen.

Vermisstes Paar in Garage eingemauert entdeckt

Der 25-Jährige, der seine Eltern erst Ende Dezember als vermisst meldete, soll sich im Laufe der Vernehmungen immer mehr in Widersprüche verstrickt haben. So habe er behauptet, seine Eltern seien am 13.12. auf Urlaub gefahren. Was Urlaubsort und Reisedauer anbelangt, habe er aber mehrfach unterschiedliche Aussagen gemacht.

Elfriede und Peter P. wohnten gemeinsam mit ihrem Sohn und dessen Ehefrau in einem gemeinsamen Haus. Laut Polizeipräsident Johann Rast soll die 66-Jährige Einwände gegen die Beziehung ihres Sohnes mit der 22-Jährigen gehabt haben.

(red)