Zwei Schüler sterben bei Schießerei an High-School

Ersten Informationen zufolge, soll ein 15-Jähriger im Gebäude der Marshall County High School in Kentucky das Feuer eröffnet haben. Zwei Jugendliche kamen dabei ums Leben.

Matt Bevin, Gouverneur des US-Bundesstaates, erklärte in einer Pressekonferenz, dass beide Opfer erst 15 Jahre alt sind. Mindestens 19 Menschen sollen bei der Schießerei verletzt worden sein. 14 wurden von den Kugeln getroffen und erlitten Schusswunden.

LATEST update from @GovMattBevin on the deadly school shooting in Kentucky:



-2 are dead, 15-year-old male & female



-19 injured, 14 of them have gunshot wounds



-Suspect is a 15-year-old male student who was apprehended at the scene & remains in custody https://t.co/3qC6uxcALP pic.twitter.com/nZg2lzl9NX