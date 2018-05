Taxler posiert mit Bär für Selfie und wird zermalmt

Als Taxifahrer Prabhu Bhatara am Mittwoch gerade Gäste einer Hochzeit von Kotapad nach Papadahandi in der indischen Region Nabarangpur kutschierte, entdeckte er einen Bären an einem kleinen See nahe dem Waldrand.

Besessen von der Idee eines imposanten Selfies näherte sich Bhatara, allen Warnungen seiner Kundschaft zum Trotz, dem offenbar verwundeten Wildtier. Wie das regionale Nachrichtenportal "Odisha Sun Times" berichtet, soll der Inder dabei ausgerutscht sein. In dem Moment der Unachtsamkeit schlug der Bär zu und verbiss sich in dem Mann.

Wie die "Odisha Sun Times" hervorhebt, wurde der blutige Zwischenfall von den Fahrgästen und zahlreichen Einheimischen mitverfolgt. Doch statt dem Mann in Not zu helfen, filmten die meisten nur mit ihren Smartphones mit. Einzig und allein eine Handvoll Zeugen versuchten den Bär durch das Werfen von Steinen und Stöcken zu vertreiben. Auch ein Hund preschte vor – doch vergebens.

Als die alarmierten Wildhüter eintrafen, war der Taxifahrer bereits tot. Mit Betäubungsmunition musste das wilde Tier ruhig gestellt werden, bevor die Leiche des Mannes geborgen werden konnte. Unklar ist um welche Bärenart es sich handelt, heimisch sind in dieser Region allerdings nur Lippenbären (Melursus ursinus). Auch woher die Verletzungen des Tieres stammen, ist nicht bekannt.

Bei Selfie Wasserfall hinab gestürzt

Am Donnerstag wurde bekannt, dass offenbar in der Region noch ein weiterer Mann bei einem waghalsigen Selfie-Versuch ums Leben gekommen ist. Wie auf Aufnahmen des TV-Senders "Kanak News" zu sehen ist, posierte der Jugendliche auf einem schrägen Felsen knapp oberhalb eines Wasserfalls nahe Koraput. Auch er rutschte auf dem glattfeuchten Untergrund aus und stürzte Dutzende Meter in die Tiefe.

