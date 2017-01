Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Großes Problem in der Schweiz Greifvögel fallen wegen Kälte reihenweise vom Himmel

Kältepole im Live-Ticker Minus 20 Grad: Heute friert ganz Österreich

Bitterkalt und windig Kältester Jänner seit 30 Jahren?

Die nächste Woche wird vergleichweise mild. Ein paar zähe Nebel- und Hochnebelfelder liegen amüber den Niederungen, auf den Bergen ist es großteils sonnig. Der Wind weht nur mäßig, die Temperaturen steigen im Osten auf Höchstwerte von minus 3 bis plus 5 Grad, im Westen sogar auf bis zu 7 oder 8 Grad.Derwird bewölkt. Vor allem an der Alpennordseite und im Osten kann es teilweise regnen oder schneien, achten Sie auf gefrierenden Regen und Glatteis! Höchsttemperaturen: Minus 2 bis plus 8 Grad.Amdürfen Sie sich wieder auf etwas Sonne freuen, in den Niederungen noch bleibt uns der Nebel und Hochnebel jedoch erhalten. Der Wind wird etwas stärker und weht aus Ost bis Südost, in den Alpen kann es Föhn geben, der die Höchstwerte auf bis zu 10 Grad steigen lässt.Aus heutiger Sicht ist auch dervon Nebel und Hochnebel in den Niederungen geprägt, in den Alpen weht der Föhnwind und beschert uns in den Bergen Höchstwerte von bis zu 15 Grad plus.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: DAS WETTER IN DER KOMMENDEN WOCHE!