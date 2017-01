Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Erhöhte Alarmbereitschaft Wegen Sturm hat Feuerwehr Fortbildungen gestrichen

Straßen am Donaukanal Auf Durchzug: So wütete der Sturm in Heiligenstadt

Über 60 Sturmeinsätze Orkanartiger Sturm hat NÖ fest im Griff

13 verletzte Asiaten Sturm fegte vollbesetzten Reisebus von der Straße

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Sturmschäden in NÖ Einsätze der Feuerwehr im Bezirk Baden (Foto: BFK Baden/Daniel Wirth u. Stefan Schneider)

Schneechaos in OÖ Wintereinbruch im Innviertel (Foto: Daniel Scharinger)

Busunfall bei St. Lorenz (Foto: Manfred Fesl)

Östlich vom Salzkammergut kann es trotz der klirrenden Kälte zudem schneien. Auch am Samstag wird keine Entspannung erwartet, das Thermometer bleibt konstant im zweistelligen Minusbereich bei bis zu minus 20 Grad. Dafür macht der Schneefall eine Pause. Am Vormittag soll es sogar sonnig werden, bevor am Nachmittag Wolken den blauen Himmel verdecken.Schnee gibt es dann wieder in der Nacht auf Sonntag, nur Wien dürfte dabei großteils verschont bleiben. Anders am Sonntag selbst, da soll selbst in der Bundeshauptstadt Schnee fallen. Zumindest einen Vorteil haben Frierende am Sonntag: Bei minus 5 bis plus 2 Grad erscheint der Tag im Vergleich zu Freitag und Samstag fast etwas sommerlich.