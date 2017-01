Bis zu minus 15 Grad Warm einpacken und ab auf die Piste

Es wird bitterkalt in Österreich Blizzard-Warnung: Mit dem Sturm kommt Monster-Schnee

BILDER DES TAGES 08.01.2017: Bei diesem Winter-Ritual in Japan beten die Teilnehmenden für ein gesundes neues Jahr, während sie sich in ein Becken mit eiskaltem Wasser inklusive Eiswürfeln setzen. 100 Hartgesottene nahmen in Tokio teil (Foto: Shizuo Kambayashi (AP))

Das Thermometer bleibt auch am Nachmittag bei frostigen minus sechs bis minus zehn Grad stecken – und langsam kommt ordentlich Wind auf! Die Böen bis 50 km/h bescheren uns in Kombination mit der Kälte gefühlte minus 20 Grad. Das geht so richtig durch Mark und Bein!Am Mittwoch, geht es mit minus vier bis minus zehn Grad eisig weiter. Allerdings lässt der Sturm nach und damit wird es im Vergleich zum Dienstag einigermaßen erträglich. Am Donnerstag und Freitag sollte es sich dann bei zwei bis fünf Grad plus fast schon wieder warm anfühlen.