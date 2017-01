Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Die Schnee-Fotos unserer Leser Abendspaziergang bei Schneesturm in Puchberg am Schneeberg. (Foto: Leserrepoter Christ Braun)

Dauerfrost in Österreich Extrem-Kälte bringt uns diese Woche minus 25 Grad

Blauer Himmel und Pulverschnee Traum-Skiwetter für Semesterferien erwartet!

Am Mittwoch bleiben wir vorerst in der Frostluft. Vom Dachstein östlich kann es in den ersten Stunden noch leicht schneien. Der Wind bläst weiterhin aus Nord bis Ost, in der Buckligen Welt, im Burgenland und in der Oststeiermark frischt er kräftig auf und verschärft dadurch die Kälte. Die Temperaturen kommen nicht über 0 Grad hinaus!In der Nacht auf Donnerstag wird es wieder extrem kalt. Die Temperaturen sinken noch einmal auf bis zu minus 20 Grad. Strengen Frost gibt es weiter im Westen und Süden.Schoppernau −19,6 °CSt. Michael im Lungau −18,4 °CTamsweg −18,3 °CMariapfarr −17,7 °CTannheim −17,5 °CSeefeld −17,3 °CKirchdorf −17,2 °CRauris −17,1 °CAbtenau −17,0 °CAm Donnerstag bleibt es kalt, kräftiger Hochdruckeinfluss verspricht allerdings sonnige Aussichten. Auch am Freitag gibt es viel Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen minus 8 Grad und plus 3 Grad.Erster Blick auf das Wochenende: Es wird nicht mehr ganz so kalt und überwiegend sonnig. Höchstwerte minus 5 bis plus 4 Grad. Im Osten kommt lebhafter Südostwind auf.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: SO KALT IST ÖSTERREICH!