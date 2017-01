Minus 20 Grad: Heute friert ganz Österreich

(© Archiv)

Leserreporter Alois Kreutzer schickte uns dieses schöne Schneefoto aus dem Waldviertel.

Es könnte der kälteste Jänner seit 30 Jahren werden: Seit Jahreswechsel hält der Winter Österreich in seinem eisigen Griff. Der Mittwoch wird besonders kalt: Auf bis zu minus 20 Grad fällt das Quecksilber.

Aktualisieren 08:25 Die kältesten Städte am heutigen Morgen: Lienz mit minus 13,6 Grad, dicht gefolgt von Klagenfurt mit minus 13,4 Grad. Dahinter liegt Sonnblick mit minus 11,3 Grad, Innsbruck mit minus 10,1 Grad und Aigen im Ennstal bei minus 10 Grad. 08:20 Guten Morgen! Es war eine furchtbare Nacht auf heimischen Straßen. Eisesglätte und Schnee haben für Horror-Unfälle gesorgt, zwei Todesopfer sind zu beklagen.

Tödlicher Auffahrunfall auf der Pyhrnautobahn (Foto: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT))

Tiefstwerte bis zu minus 20 Grad: Besonders in Salzburg, der Steiermark, Kärnten und Tirol heißt es am Mittwoch "Bitte warm anziehen". In und rund um die Alpen hält sich beständiger Nebel oder Hochnebel. Auch in Wien sorgt Hochnebel für trübes Wetter, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Die Frühtemperaturen liegen um minus 5 Grad, die Tageshöchsttemperaturen um den Nullpunkt.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: SO KALT IST ÖSTERREICH!