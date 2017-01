Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Minus-Spitzenwerte vom Dreikönigstag:

Tannheim/Tirol −26,4 °C

Ehrwald/Tirol −25,9 °C

Kössen/Tirol −25,6 °C

Kirchdorf/Tirol −23,6 °C

Rauris/Salzburg −22,9 °C

Abtenau/Salzburg −22,4 °C

Saalbach/Salzburg −22,2 °C

Großarltal/Salzburg −22,1 °C

Radstadt/Salzburg −21,9 °C

Tannheim setzte sich wie schon am Vortag vor Ehrwald an die Spitze. Die beiden Orte liegen beide im Tiroler Bezirk Reutte. In Ehrwald sank die Temperatur sogar um insgesamt 7,4 Grad auf minus 25,9 Grad, am österreichweiten Tiefstwert schrammte die Gemeinde knapp vorbei. Dahinter folgen mit Kössen und Kirchdorf zwei weitere Tiroler Gemeinden.Wintersportler sind neben der vorherrschenden Eiseskälte auch einer verstärkten Lawinengefahr ausgesetzt. Am Dreikönigstag wurden bereits zwei Wintersportler verschüttet Schnee gibt es dann wieder in der Nacht auf Sonntag, nur Wien dürfte dabei großteils verschont bleiben. Anders am Sonntag selbst, da soll selbst in der Bundeshauptstadt Schnee für eine geschlossene Schneedecke fallen. Bei minus 5 bis plus 2 Grad erscheint der Tag im Vergleich zu Freitag und Samstag aber fast frühlingshaft.