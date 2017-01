Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Fortbewegung auf den Straßen kann nahezu unmöglich werden.

Stromleitungen können unter der Last des Eises reißen.

Äste und kleine Bäume können durch Vereisung umknicken.

Eisplatten oder Eiszapfen können von Hausdächern oder Bäumen abrutschen bzw. abbrechen.

Gehen Sie nach Möglichkeit nicht auf die Straße.

Fahren Sie nicht mit dem Auto, solange die Straßen glatt sind.

Stellen Sie sich auf massive Verspätungen von Bussen und Bahnen, teils auch auf Totalausfälle ein.

Machen Sie wegen der Gefahr von abbrechenden Ästen keine Waldspaziergänge.

Vorsicht vor Eissturz: Halten Sie Abstand zu Dächern oder Hausfassaden und gehen Sie möglichst nicht unter Bäumen hindurch.

Schnee-Chaos in Wien Schneefoto von Leserreporter Thomas Hillinger (Foto: Leserreporter Thomas Hillinger)

Bis Mittwochfrüh besteht erhebliche Glatteisgefahr wegen gefrierenden Nebels. Binnen kurzer Zeit können die Straßen spiegelglatt und zur gefährlichen Falle für Autofahrer und Fußgänger werden.Für die Wiener Bezirke Favoriten und Donaustadt sowie für den Bezirk Wiener Neustadt wurde Dienstagfrüh sogar die Unwetterwarnstufe Rot ausgerufen. Bereits am Montagabend waren der Raum Krems und der Raum St. Pölten von der speziellen Wetterwarnung betroffen.Gemäß der Warnstufe wird vor Autofahrten abgeraten, so lange die Straßen glatt sind. Auch von zu vermeidenden Fußwegen wird abgeraten. In Folge der Witterungsbedingungen ist zudem mit Verspätungen oder Ausfällen von öffentlichen Verkehrsmitteln zu rechnen.Halten Sie Abstand zu Dächern und Hausfassaden und gehen sie nicht unter eisbehangenen Bäumen, es besteht erhebliche Gefahr durch abbrechende Äste.