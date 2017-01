Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Neue Rekordwerte gemessen Extreme Kälte: Österreich taut nicht mehr auf

Wieder scheint häufig die Sonne. Ungetrübten Sonnenschein gibt es dabei unverändert auf den Bergen und in den meisten Tälern. In den Niederungen kann sich hingegen teils beständiger Nebel oder Hochnebel halten. Im Osten kommt lebhafter bis kräftiger Südostwind auf, am Nachmittag sind Böen bis zu 70 km/h möglich. In der Früh ist es zum Teil wieder bitterkalt, die höchsten Temperaturen liegen zwischen minus 6 bis plus 6 Grad, am mildesten ist es in mittleren Lagen der Alpennordseite.Erneut oft sonnig, in den Niederungen aber generell noch mehr Nebel und Hochnebel als zuletzt, trüb bleibt es wahrscheinlich vor allem im Rheintal, in Teilen von Ober- und Niederösterreich sowie im Südosten. Abseits der Nebelregionen ziehen höchstens einige hohe dünne Wolken durch. Die Höchstwerte: minus 6 bis plus 4 Grad, in 2000m recht einheitlich um minus 2 Grad.Am Dienstag auf den Bergen und in den meisten Tälern wieder viel Sonne, im Flach- und Hügelland oft trüb durch Nebel oder Wolken. Im Osten teils lebhafter Wind aus Nordwest bis Nord. Meist Dauerfrost mit Höchsttemperaturen zwischen minus 6 und 0 Grad.Am Mittwoch rund um die Alpen teils beständiger Nebel oder Hochnebel, speziell im Rheintal und am Bodensee sowie vom Flachgau bis ins Nordburgenland. Mitunter ein paar Schneeflocken oder leichtes Schneegrieseln. Außerhalb der Nebelregionen Sonne und hohe Wolkenfelder. Höchstwerte meist minus 6 bis plus 4 Grad, in Tirol in mittleren Lagen auch etwas milder.Am Donnerstag wieder teils trüb, teils sonnig mit einigen hohen Wolken. Meist nur wenig Wind und am Nachmittag minus 6 bis plus 2 Grad, von Tirol bis in die Obersteiermark vereinzelt bis zu 7 Grad.Am Freitag Nebel und Sonne, im Osten auflebender Südostwind. Höchstwerte: minus 4 bis plus 4 Grad, in Lagen um 1000m auch milder.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: SO KALT IST ÖSTERREICH!