Mehr Fakten Die aktuelle Schneekarte für Österreich (Foto: Ubimet)

Das Mittelmeertief "Marcel" sorgt laut UBIMET seit den Nachtstunden in Osttirol, Kärnten und Teilen der Steiermark für kräftigen Schneefall. Auf den Bergen, etwa in den Karnischen Alpen oder Karawanken, fielen bereits bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Aber auch in Klagenfurt und Lienz hat es für ein paar Zentimeter Nassschnee gereicht. In der Steiermark waren vor allem das Obere Murtal, das Mürztal sowie Teile der Weststeiermark betroffen. Einige Zentimeter Neuschnee kamen aber auch im Arlberggebiet und im Tiroler Außerfern zusammen. In den nächsten Tagen kommt nur noch wenig Schnee nach, vor allem in der Osthälfte bleibt es winterlich kalt.



Am meisten Schnee fiel bis 7 Uhr Früh am Loiblpass mit 34 Zentimetern. 18 Zentimeter kamen in Bad Bleiberg, 16 Zentimeter in Kötschach-Mauthen, sechs Zentimeter in Lienz und immerhin fünf Zentimeter nasser Schnee in Villach zusammen.

Aber auch in der Steiermark sowie in Vorarlberg und Tirol schneite es zum Teil bis in die Täler. So reichte es im Oberen Murtal, im Mürztal, im Arlberggebiet sowie im Außerfern für einige Zentimeter nassen Neuschnee. In den nächsten Stunden schneit und regnet es vorerst weiter, auf den Bergen kühlt es zudem allmählich deutlich ab, die Schneefallgrenze sinkt immer öfter bis in die Niederungen.

Abklingender Schneefall bis Dienstagfrüh