In den beiden verbleibenden Jännerwochen liegt die Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Temperaturen bei etwa 40 Prozent. Nach den zuletzt frostigen Wochen und gehörigem Schneechaos scheint sich das Wetter zu beruhigen.Dabei dürfte es zu einem großen Unterschied zwischen einem weiter relativ kühlen Osten und tendenziell etwas milderen Westen kommen. Der Februar ist fast ein Spiegelbild des Jänners.Für die Semesterferien in Österreich (im Osten des Landes ab 4. Februar, im Westen eine Woche später) bedeutet dies, dass Kaiserwetter für die Skigebiete erwartet werden darf. Eine halbwegs gesicherte Prognose gibt es jedoch erst in etwas mehr als einer Woche.Die genaue Wetter-Prognose für Ihr Bundesland finden SieHIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER KLICKEN: DAS WETTER AKTUELL