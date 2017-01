Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Der Straßen- und Schienenverkehr kann vorübergehend zum Erliegen kommen.

Fortbewegung auf den Straßen kann nahezu unmöglich werden.

Stromleitungen können unter der Last des Eises reißen.

Äste und kleine Bäume können durch Vereisung umknicken.

Eisplatten oder Eiszapfen können von Hausdächern oder Bäumen abrutschen bzw. abbrechen.

Gehen Sie nach Möglichkeit nicht auf die Straße.

Fahren Sie nicht mit dem Auto, solange die Straßen glatt sind.

Stellen Sie sich auf massive Verspätungen von Bussen und Bahnen, teils auch auf Totalausfälle ein.

Machen Sie wegen der Gefahr von abbrechenden Ästen keine Waldspaziergänge.

Vorsicht vor Eissturz: Halten Sie Abstand zu Dächern oder Hausfassaden und gehen Sie möglichst nicht unter Bäumen hindurch.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Schnee-Fotos unserer Leser Teil 3 Schneefoto von Leserreporter Alexander Marterbauer (Foto: Leserreporter Alexander Marterbauer)

Das ruhige Winterwetter wird von Tief "Hubert" beendet: Bis Dienstag breiten sich Regen, gefrierender Regen und Schneefall auf große Teile Österreichs aus. Damit droht in einigen Tälern sowie generell tiefen Lagen vor allem in Ostösterreich gefährliches Glatteis.Im oberösterreichischen Zentralraum, im Donauraum sowie im westlichen Niederösterreich muss man sogar mit länger anhaltendem und kräftigem Eisregen und massiven Eisablagerungen auf Straßen, Gehwegen, Bäumen und Stromleitungen rechnen. Für St. Pölten und Krems gibt es eine Glatteis-Warnung. "In diesen Regionen zeichnen sich den gesamten Dienstag hindurch sehr gefährliche Bedingungen auf den Straßen ab", sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.Von Dienstagmorgen bis Dienstagnacht ist häufig leichter bis mäßiger gefrierender Regen oder Schneeregen zu erwarten. Dabei besteht erhöhte Glatteisgefahr.Gefährlich kann es auch im Klagenfurter Becken, im Raum Graz, im Pinz- und Pongau, im Enns-, Mur-, und Mürztal sowie stellenweise im Wiener Becken werden. Hier muss man sich ab Dienstagnachmittag ebenfalls auf Eisregen und somit spiegelglatten Straßen einstellen.Im Westen macht sich bereits sehr milde Luft bemerkbar. In Vorarlberg und Tirol regnet es bei plus 1 bis plus 5 Grad bis Mittwochfrüh häufig und teils stark, hier setzt bis ins Mittelgebirge massives Tauwetter ein. Erst oberhalb von 1.500 bis 1.800 Meter kommen 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee dazu.Eine deutliche Entspannung der Glatteislage in ganz Österreich ist am Mittwoch mit dem Abklingen der Niederschläge zu erwarten. Im östlichen Flachland und im Südosten kehrt der Hochnebel zurück.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: DAS WETTER IN DIESER WOCHE!