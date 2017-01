Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Die Bedingungen für Skifahrer sind am Sonntag ideal, sofern man nicht abseits der Pisten abfährt. Der Neuschnee lädt zum Wedeln ein, doch die Lawinengefahr ist groß.Im Süden bleibt es tagsüber überwiegend sonnig, im Osten ziehen vereinzelt Wolkenfelder durch. Hier spielt das Glatteis eine viel größere Rolle.Durch den Schneeregen am Samstagnachmittag sind vor allem im Raum Wien durch tiefe Temperaturen in der Nacht zahlreiche glatte Straßen entstanden. Die Streudienste sind im Großeinsatz. Passen Sie dennoch auf!In Vorarlberg und Osttirol wurde unterdessen bereits Lawinenwarnstufe 4 ausgerufen: "Fallweise sind spontan viele mittlere, mehrfach auch große Lawinen zu erwarten."Erst am Samstag war in Vorarlberg ein 38-jähriger Deutscher von einem Schneebrett in den Tod gerissen worden.Die genaue Wetter-Prognose für Ihr Bundesland finden SieHIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER KLICKEN: DAS WETTER AKTUELL